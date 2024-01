Perseverancia + paciencia = disciplina Perseverancia + paciencia = disciplina Perseverancia + paciencia = disciplina

Cuando me preguntan los beneficios que otorga Yoga, muchas veces, me quedo en silencio, reflexionando sobre la magnitud de estos, respondo con la invitación a permanecer y aplicar primero que todo, voluntad para experimentarlo de forma continua y paciente, su efecto es profundo y no instantáneo, no surte efecto en “tiempo” determinado.





El magnánimo bienestar se alcanza al transformar rutina y esfuerzo en disciplina… la clave para mantenernos sanos, permanecer por el resto de nuestras existencias en balance: valentía y honor al descubrirnos a nosotros mismos.





En la presente imagen, la perseverancia de una sādhaka (practicante de Yoga) y profesora de nuestra Escuela, alcanzó y mejoró un āsana “avanzada”, la cual contiene el necesario coraje para entrar en ella, sin ansiedad, en calma, confiando en la instrucción ancestral que guía la destrucción de los nudos mentales, físicos y sutiles que obstruyen el corazón, equilibrando nuestro sistema digestivo y metabolismo, cerebro, promoviendo la fuerza músculo-esquelética, brindando confianza emocional, concentración y enfoque mental.





Sirsāsana ( paro de cabeza), realizado por nuestra querida Mariana Gutiérrez, primera toma año 2012, segunda toma Enero del año en curso.